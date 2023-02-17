На скільки впала ціна на газ
Попри російський енергетичний шантаж, в Європі вперше за 17 місяців ціни на природній газ впали нижче за 50 євро за мегават-годину. Тобто за тисячу кубометрів – близько 550 доларів.
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До слова, ціни на нідерландському хабі TTF впала на 6,2% до 48,78 євро за мегават-годину. Це найнижчий рівень з 31 серпня 2021 року.
Чому відбувся такий різкий поворот
- Відносно м'яка погода,
- Скорочення енергоспоживання,
- Значний приплив зрідженого газу зі США та Катару.
Ціни на газ впали до діапазону перемикання палива, що говорить про те, що тепер вигідніше використовувати газові електростанції з найвищою ефективністю порівняно з вугільними електростанціями із найнижчою ефективністю,
– сказав Стефан Ульріх, аналітик BloombergNEF.
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Крім того, що ціни можуть знову і зрости – якщо до кінця зими триватиме холодна погода або виникнуть перебої з постачанням.