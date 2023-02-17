На скільки впала ціна на газ

Попри російський енергетичний шантаж, в Європі вперше за 17 місяців ціни на природній газ впали нижче за 50 євро за мегават-годину. Тобто за тисячу кубометрів – близько 550 доларів.

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До слова, ціни на нідерландському хабі TTF впала на 6,2% до 48,78 євро за мегават-годину. Це найнижчий рівень з 31 серпня 2021 року.

Порівняно з серпнем 2022 року, ціни зараз впали понад 80%. Нагадуємо, що скорочення серпневих поставок російського газу завдало Європі збитків приблизно в 1 трильйон доларів.

Чому відбувся такий різкий поворот

Відносно м'яка погода,

Скорочення енергоспоживання,

Значний приплив зрідженого газу зі США та Катару.

Ціни на газ впали до діапазону перемикання палива, що говорить про те, що тепер вигідніше використовувати газові електростанції з найвищою ефективністю порівняно з вугільними електростанціями із найнижчою ефективністю,

– сказав Стефан Ульріх, аналітик BloombergNEF.

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Цікаво, що аналітики сумніваються у подальшому падінні цін. Адже з наближенням кінця зими та кінцем опалювального сезону ціни можуть зробити газ більш економічним для виробництва електроенергії в Європі.

Крім того, що ціни можуть знову і зрости – якщо до кінця зими триватиме холодна погода або виникнуть перебої з постачанням.