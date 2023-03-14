Как сообщили в Центре национального сопротивления, согласно плану, коллаборанты вместе со своими семьями должны будут бежать в Крым за 2 часа до отступления российских военных.

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Россияне надеются успокоить предателей, поскольку у них панические настроения.

Но и в Крыму не так спокойно

Стоит отметить, что оккупационные администрации в Крыму также формируют планы эвакуации, в частности, перечень работников и их семей, подлежащих эвакуации. Некоторые города уже утвердили свои планы.

Такие действия окупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что "Россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда. На самом же деле враг не намерен оставаться в Украине надолго. Однако они продолжают мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что российские оккупанты начали массово бежать из Донецкой и Луганской областей, очевидно, ожидая контрнаступления ВСУ. 11 марта на выезде из оккупированных областей наблюдали огромные очереди.

Он также подчеркнул, что коллаборанты чувствуют, что в ближайшее время там может быть жарко и жарко. Следует напомнить, что еще в ноябре 2022 года на оккупированной территории Запорожской области начались странные движения. Часть коллаборантов бежала из Пологов и Михайловки в Мариуполь Донецкой области. Но массового перемещения военных не было.