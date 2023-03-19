Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії. Там нагадали, що влада підконтрольної Росії частини Запорізької області опублікувала указ, яким оголосила окупований Мелітополь обласним центром.

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Путін "приєднав" Запорізьку область до складу Росії

Призначений Росією гауляйтер області Євген Балицький заявив, що це нібито тимчасовий захід, "поки місто Запоріжжя не буде підконтрольне Росії".

Запорізька область – одна з чотирьох областей, які президент Росії Владімір Путін заявив, що "приєднав" до складу РФ 30 вересня 2022 року.

При цьому Росія ніколи не окуповувала Запоріжжя, великий промисловий центр з населенням 700 000 осіб, який розташований приблизно за 35 кілометрів від лінії фронту.

Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому,

– йдеться у звіті.

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