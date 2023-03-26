Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне будут делать попытки наступать с помощью тяжелой техники.
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Оккупанты могут активизироваться на Луганском направлении
Свитан отметил, что у россиян осталось определенное количество тяжелой техники, которую они не могли использовать во время теплой и влажной зимы. С наступлением тепла этой весной враг может активизироваться на Луганском направлении от Купянска до Кременной.
На этом участке фронта активизируются и, возможно, постараются отодвинуть линию фронта от Донецка. Вдоль Донецка мы все еще находимся возле Авдеевки и Марьинки, до Донецка несколько километров. Для того, чтобы отодвинуть врага, нашим войскам нужно зайти в тыл со стороны Курахового и Покровска. Оттуда выход только через Угледар,
– объяснил полковник.
Военный эксперт считает, что россияне будут делать попытки широкомасштабно наступать с помощью тяжелой техники на Угледар со стороны Волновахи, а также на Купянск, Сватово и Кременную со стороны русских Валуек.
Рассвет о наступлении россиян: смотрите видео
Россия никогда не выйдет на админграницы Донецкой области
Роман Свитан подчеркнул, что захватчики никогда не смогут выйти на административную границу Донецкой области. Это невозможно, потому что для этого им нужно преодолеть рубеж Славянска, Краматорска и Дружковки.
"А если там пройти невозможно, то у российских военных возникает вопрос: "А какой смысл брать Бахмут?". Движение в сторону Славянска ничего не даст, дальнейшего продвижения не будет. Упереться в Славянский и Краматорский гарнизоны – значит залечь там", – подчеркнул он.
Что происходит на фронте: последние новости
- По состоянию на 26 марта в Украине продолжается уже 396-й день полномасштабной войны. Несмотря на сумасшедшие потери, оккупанты до сих пор пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
- За прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов есть раненые среди мирного населения.
- Кроме того, захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отразили более 85 атак захватчиков.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники сбили вражеские БпЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам". В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: 3 пункта управления; 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
- За минувшие сутки ряды оккупантов проредились еще на 660 человек. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения российская армия потери в Украине уже 170 550 своих бойцов.