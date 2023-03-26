Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко. За його словами, російські генерали планували захопити Бахмут та Часів Яр ще до нового року. Але-от вже прийшла весна – а ці міста досі під контролем українських військових.

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Окупанти кидали тисячі особового складу на Бахмутський напрямок

Як зауважив Лисенко, російські окупанти розраховували, що зможуть захопити ці міста, закидаючи туди тисячі вагнерівців та мобілізованих. Вони зазнали просто колосальних втрат. Там відбувається справжня "м'ясорубка" – в росіян просто величезні втрати.

Для нас це важка монотонна робота, яку виконуємо більш ніж 8 місяців. Це – "тир", величезна "м'ясорубка". Ми перемелюємо, думаю, основні та найкращі сили, які є зараз у ворога. Всі хлопці, які в окопах, – герої. Всі, хто загинули там, – герої,

– підкреслив військовий.

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Він додав, що окупанти прагнуть дійти принаймні до місця, де був розташований літачок. Зараз там повсюди сіра зона – тривають інтенсивні обстріли та бої.

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