Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. По его словам, российские генералы планировали захватить Бахмут и Часов Яр еще до нового года. Но вот уже пришла весна – а эти города до сих пор под контролем украинских военных.

К теме События в Бахмуте уже достигли кульминации, акцент может сместиться на Авдеевку, – ISW

Оккупанты кидали тысячи личного состава на Бахмутское направление

Как заметил Лысенко, российские оккупанты рассчитывали, что смогут захватить эти города, забрасывая туда тысячи вагнеровцев и мобилизованных. Они понесли просто колоссальные потери. Там происходит настоящая "мясорубка".

Для нас это тяжелая монотонная работа, которую выполняем более 8 месяцев. Это – "тир", огромная "мясорубка". Мы перемалываем, думаю, основные и лучшие силы, которые сейчас у врага. Все ребята в окопах – герои. Все погибшие там – герои,

– подчеркнул военный.

К теме – какая ситуация в Донецкой области: смотрите видео

Он добавил, что оккупанты стремятся дойти по крайней мере до места, где находился самолетик. Сейчас там повсюду серая зона – продолжаются интенсивные обстрелы и бои.

Наступление на Бахмут замедлилось: коротко