В воскресенье, 26 марта, сотрудники Государственной пограничной службы Украины опубликовали видео, на котором видна работа наших военных на Бахмутском направлении. Собственно, удалось нашим защитникам уничтожить ячейку ЧВК "Вагнера" на этом участке фронта.

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Согласно официальным данным, в результате этой атаки было ликвидировано около 15 вражеских военнослужащих из батальона "Вагнера". Очевидно, в обозримой перспективе от этой военной компании ничего не останется.

Аэроразведка зафиксировала гаражный массив – место сосредоточения противника. Минометными обстрелами наши бойцы ликвидировали позицию. Вагнеровцы потеряли около 15 наемников и частично – свою боеспособность,

– говорится в сообщении.

Добавим, что до начала широкомасштабного вторжения ЧВК "Вагнера" была "элитным" батальоном Путина, хотя законодательно этого подразделения просто не существовало – и, в принципе, не существует до сих пор.

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Впоследствии, когда Вооруженные Силы начали активнее прореживать ряды ЧВК, главарь группировки Евгений Пригожин решил набирать в подразделение зэков. Однако, похоже, что в Кремле ему уже запретили это делать.

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