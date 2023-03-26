Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, это может свидетельствовать о том, что у захватчиков происходит определенная перестановка сил.
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Интенсивность вражеских атак несколько снизилась
Череватый отметил, что враг продолжает свои наступательные действия в зоне деятельности Восточной группировки ВСУ. Главными направлениями являются Бахмутское и Купянско-Лиманское.
В частности, на Бахмутском направлении произошло 17 боестолкновений. 268 раз враг нанес удары из разных типов артиллерии, произвел 3 авианалета, 94 раза обстрелял город Бахмут.
В боях ликвидированы 116 оккупантов и 113 ранены. Также ВСУ уничтожили танк, боевую машину десанта, пехоты, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 2 беспилотных комплекса, один командно-наблюдательный пункт роты и 10 боевых складов боеприпасов.
Здесь продолжаются интенсивные бои, но в разрезе последних 3 дней количество атак все же уменьшилось. Вчера было 18, сегодня – 17. До этого было от 35 до 50, и больше. Возможно, враг производит определенную перестановку своих сил. Ситуация будет проанализирована, командование наблюдает за врагом и контролирует его действия,
– сказал спикер.
Череватый о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Украинская разведка знает о намерениях оккупантов
Сергей Череватый подчеркнул, что работа украинской разведки не прекращается. Он добавил, что Россия тоже постоянно собирает разведданные, но судить о качестве их работы сложно. Вместо этого разведка Украины эффективно работает.
"Постоянно поражается их логистика, полевые склады, большие скопления боевого состава и техники. Кроме того, мы знаем намерения врага. В большинстве случаев наблюдаем, понимаем их динамику, логику. Иногда не имея слишком больших сил и средств, выстраиваем эффективно свою оборону уже много месяцев подряд. Тем самым уничтожаем потенциал врага ежесуточно", – заметил он.
Среди вагнеровцев в Бахмуте стало меньше зэков
Спикер Восточной группировки ВСУ утверждает, что на Бахмутском направлении среди наемников ЧВК "Вагнер" стало меньше бывших заключенных, хотя раньше это была главная сила вагнеровцев.
В первую очередь их уничтожают в больших объемах. 116 за эти сутки – это отнюдь не самый большой показатель. Было даже 200 ликвидированных, а еще раненые. Также в России много заключенных. Там своя субкультура, в том числе – сарафанное радио, которое идет по всем тюрьмам, что это дорога в один конец,
– отметил Череватый.
Что происходит на фронте: последние новости
- По состоянию на 26 марта в Украине продолжается уже 396-й день полномасштабной войны. Несмотря на сумасшедшие потери, оккупанты до сих пор пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
- Кроме того, захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отразили более 85 атак захватчиков.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники сбили вражеские БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам". В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: 3 пункта управления; 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.