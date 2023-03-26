В Генштабе ВСУ сообщили актуальную информацию с фронта. 24 Канал анализирует карту боевых действий за 26 марта.

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Где наступает враг

Заметим, что Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов ранены среди мирного населения.

Кроме того, захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отбили более 85 атак захватчиков.

Что происходит на передовой: смотрите карту

Какая ситуация по другим направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена.

За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который содержат наши защитники, а также в районах Богдановки и Предтечиного.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник пытался наступать в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Все попытки врага оказались тщетными.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия. Осуществляет обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное в Запорожье и Херсоне, Казачье, Львове, Ивановке, Камышанах и Кизомисе Херсонской области.

На Запорожье происходит фильтрация населения

В городе Бердянск Запорожской области российская оккупационная так называемая "администрация" издала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области.

Однако будут выдавать их только при успешном прохождении фильтрации. Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и транспортные средства.

Наши защитники уничтожают окупантов и их технику

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Также наши защитники сбили вражеские БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам". В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 пункта управления;

5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Добавим, что за прошедшие сутки ряды окупантов проредились еще на 660 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине уже 170 550 своих бойцов.