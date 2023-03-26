У Генштабі ЗСУ повідомили актуальну інформацію з фронту. 24 Канал аналізує карту бойових дій за 26 березня.

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Де наступає ворог

Зауважимо, що Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Протягом минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. У результаті обстрілів є поранені серед мирного населення.

Крім того, загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників.

Що відбувається на передовій: дивіться карту

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено.

Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу Синьківки, Кремінної, Білогорівки та Виїмки.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки і Предтечиного.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник намагався наступати в напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. Усі спроби ворога виявилися марними.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснює обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Херсон, Козацьке, Львове, Іванівка, Комишани і Кізомис Херсонської області.

На Запоріжжі відбувається фільтрація населення

В місті Бердянськ Запорізької області російська окупаційна так звана "адміністрація" видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області.

Однак видаватимуть їх лише за умови успішного проходження фільтрації. Перепустки видаватимуться окремо на людей та на транспортні засоби.

Наші захисники нищать окупантів та їхню техніку

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників.

Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу "Орлан-10" та "Суперкам". Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 пункти управління;

5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Додамо, що за минулу добу ряди окупантів прорідились ще на 660 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втрати в Україні вже 170 550 своїх бійців.