Оккупанты, несмотря безумные потери, сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отразили более 60 атак противника.

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Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого.

Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Колодцы, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта боевых действий

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

Враг совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них – Орехово-Василевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.

Россияне штурмуют Бахмут: карта боевых действий

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка.

Многочисленные вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Парасковеевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Россияне наступали в направлении Авдеевки: карта боевых действий

На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области; Республиканец, Одрадокаменка, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил России.



Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атинское, Белополье, Волфине, Миропольское и Покровка Сумской области.



В Харьковской области под огневое влияние попали более 15 районов населенных пунктов. Среди них – Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелка, Старица, Огурцово, Милово, Петро-Ивановка и Редкодуб.

Силы обороны отработали по оккупантам

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов врага.