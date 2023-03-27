Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия в Украине потеряла уже 171 160 своих воинов. Следует уточнить, что эти данные не окончательны, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.

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Оккупанты теряют технику

С 24 февраля 2022 года вражеская армия потеряла:

танков – 3595;

боевых бронированных машин – 6 953;

артиллерийских систем – 2 638;

РСЗО – 523;

средств ПВО – 277;

самолетов – 305;

вертолетов – 291;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2216;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5493;

специальной техники – 285.



Актуальные потери врага по состоянию на 27 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки наши защитники превратили в лом 6 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 7 автомобилей и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.

Враг продолжает наступать

Российские военные пытаются воплотить в жизнь преступный план Путина. Они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого ежедневно лезут сразу на нескольких направлениях.

В последнее время сосредоточены основные наступательные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники отбили более 60 атак за минувшие сутки.

Наступление на Бахмут играет злую шутку

В Институте по изучению войны отметили, что дальнейшие попытки наступать на Бахмут и Авдеевку могут сыграть на руку нашим защитникам. Составители отчета подчеркнули, что продвижение на этих направлениях не только бессмысленно. Оно еще и вредно для подготовки оккупантов к следующей фазе войны. Речь идет о контрнаступлении ВСУ.

Российские войска могут или не могут вытеснить украинские войска из Авдеевки или Бахмута, но они не получат значительного оперативного преимущества от этого, поскольку у них нет возможности использовать такие успехи,

– говорится в отчете.

Составители отчета считают, что у россиян мало шансов на достижение любых, даже тактически значимых успехов на западе Донецкой области или большей части Луганской линии. Как бы там ни было, а враг все равно продолжает идти в атаки.