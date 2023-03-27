Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия в Украине потеряла уже 171 160 своих воинов. Следует уточнить, что эти данные не окончательны, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.
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Оккупанты теряют технику
С 24 февраля 2022 года вражеская армия потеряла:
- танков – 3595;
- боевых бронированных машин – 6 953;
- артиллерийских систем – 2 638;
- РСЗО – 523;
- средств ПВО – 277;
- самолетов – 305;
- вертолетов – 291;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2216;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5493;
- специальной техники – 285.
Актуальные потери врага по состоянию на 27 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Только за минувшие сутки наши защитники превратили в лом 6 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 7 автомобилей и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.
Враг продолжает наступать
Российские военные пытаются воплотить в жизнь преступный план Путина. Они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого ежедневно лезут сразу на нескольких направлениях.
В последнее время сосредоточены основные наступательные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники отбили более 60 атак за минувшие сутки.
Наступление на Бахмут играет злую шутку
В Институте по изучению войны отметили, что дальнейшие попытки наступать на Бахмут и Авдеевку могут сыграть на руку нашим защитникам. Составители отчета подчеркнули, что продвижение на этих направлениях не только бессмысленно. Оно еще и вредно для подготовки оккупантов к следующей фазе войны. Речь идет о контрнаступлении ВСУ.
Российские войска могут или не могут вытеснить украинские войска из Авдеевки или Бахмута, но они не получат значительного оперативного преимущества от этого, поскольку у них нет возможности использовать такие успехи,
– говорится в отчете.
Составители отчета считают, что у россиян мало шансов на достижение любых, даже тактически значимых успехов на западе Донецкой области или большей части Луганской линии. Как бы там ни было, а враг все равно продолжает идти в атаки.