И, несмотря на это, кровавый диктатор не планирует останавливаться. Он продолжает гнать на верную смерть своих бойцов, ежедневно пополняющих статистику утрат.

Читайте также Путин все еще думает, что может победить Украину, – в ISW объяснили, что может это изменить

Путин фактически стреляет себе в ногу

В Институте по изучению войны отметили, что Путин предан идее победить в затяжной войне. Ее результат будет в значительной степени определяться военными реалиями на местах. А продолжение наступления вокруг Бахмута и Авдеевки и вдоль всей линии фронта на Луганщине и западной части Донбасса лишь подтверждают стремление диктатора.

В то же время составители отчета добавили, что атаки россиян уже стали не просто бессмысленными. По мнению аналитиков, они фактически вредны для подготовки противника к следующей фазе войны. Она, собственно, будет связана с контрнаступлением ВСУ.

Российские войска могут или не могут вытеснить украинские войска из Авдеевки или Бахмута, но они не получат значительного оперативного преимущества от этого, поскольку у них нет возможности использовать такие успехи,

– отмечают в Институте.

Составители отчета отметили, что у россиян, похоже, мало шансов добиться любых, даже тактически значимых успехов на западе Донбасса или на большей части Луганской линии. Несмотря на это, атаки врага в этих направлениях не утихают.

Оккупанты не прекращают наступление

Об этом заявили в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 26 марта. Тогда речь шла о том, что наши военные смогли отбить более 50 атак врага. А сосредоточены его наступательные усилия на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Россияне не оставляют попыток штурмовать сам Бахмут. Кроме того, наступали оккупанты в районе Ивановского, что на Донетчине. Не обошлось без обстрелов населенных пунктов в этом направлении. Под огонь попали Васюковка, Бондарное, Железнянское, Миньковка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Майорск и Нью-Йорк.