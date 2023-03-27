І попри це кривавий диктатор не планує зупинятися. Він продовжує гнати на вірну смерть своїх бійців, які щоденно поповнюють статистику втрат.

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Путін фактично стріляє собі у ногу

В Інституті з вивчення війни зауважили, що Путін відданий ідеї перемогти у затяжній війні. Її результат значною мірою визначатиметься військовими реаліями на місцях. А продовження наступу навколо Бахмута й Авдіївки та уздовж усієї лінії фронту на Луганщині та західній частині Донеччини лиш підтверджують прагнення диктатора.

Водночас укладачі звіту додали, що атаки росіян уже стали не просто безглуздими. На думку аналітиків, вони фактично шкідливі для підготовки ворога до наступної фази війни. Вона, власне, буде пов'язана з контрнаступом ЗСУ.

Російські війська можуть або не можуть витіснити українські війська з Авдіївки чи Бахмута, але вони не отримають значної оперативної переваги від цього, оскільки вони не мають можливості використати такі успіхи,

– наголошують в Інституті.

Укладачі звіту зауважили, що у росіян, схоже, мало шансів досягти будь-яких, навіть тактично значущих успіхів на заході Донеччини або на більшій частині Луганської лінії. Попри це, атаки ворога на цих напрямках не вщухають.

Окупанти не припиняють наступ

На цьому наголосили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 26 березня. Тоді йшлося про те, що наші військові змогли відбити понад 50 атак ворога. А зосереджені його наступальні зусилля на чотирьох напрямках – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Росіяни не полишають спроб штурмувати сам Бахмут. Крім того, наступали окупанти у районі Іванівського, що на Донеччині. Не минулося без обстрілів населених пунктів на цьому напрямку. Під вогонь потрапили Васюківка, Бондарне, Залізнянське, Міньківка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Майорськ та Нью-Йорк.