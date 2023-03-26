Загарбник мав кремлівські нагороди та був командиром 1 батальйону 247 десантно-штурмового полку. Про його загибель повідомили російські телеграм-канали.
До речі "Був причетний до звірств у Бучі": під Вугледаром ЗСУ ліквідували російського командира Полякова
Помста за Іловайськ
Саме батальйон Лисицького у 2014 році атакував українські підрозділи, які проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка. Тепер українські бійці помстились росіянину.
Вже у 2015-го росіянин отримав від Кремля звання "героя". Також він мав низку інших нагород: медаль "за заслуги перед батьківщиною" та медаль Суворова
До речі, журналіст Юрій Бутусов зазначає, що 247-й полк й так зазнає великих втрат під час вторгнення в Україну. Таким чином ліквідація командира серйозно послабить боєздатність.
ЗСУ ліквідували окупанта Лисицького / Фото з телеграм-каналів
Російських ЗМІ пишуть, що Лисицький потрапив до армії ще у 1993 році. Він виконував злочинні накази й в інших російських військових кампаніях, зокрема у Чечні. Загарбнику було 48 років, він мав дружину та двоє синів.
Втрати ворога
- Станом на 26 березня ЗСУ ліквідували вже 170 550 російських окупантів. Лише за останню добу знищили 660. При цьому цифра насправді може бути значно більшою.
- Росіяни гинуть "пачками". Наприклад, під Вугледаром розгромили батальйон "Алга" з Казані. Вцілілих окупанти намагаються звинуватити в дезертирстві.
- Bloomberg пише, попри невдалий наступ Росії та шалені втрати, Кремль планує набрати ще 400 тисяч контрактників. Ще одна така масштабна кампанія дозволить поки не призивати резервістів.