Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, це може свідчити про те, що у загарбників відбувається певна перестановка сил.

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Інтенсивність ворожих атак дещо зменшилась

Череватий зазначив, що ворог продовжує свої наступальні дії в зоні діяльності Східного угрупування ЗСУ. Головними напрямками є Бахмутський та Куп’янсько-Лиманський.

Зокрема, на Бахмутському напрямку відбулося 17 боєзіткнень. 268 разів ворог завдав ударів з різних типів артилерії, відбулось 3 авіанальоти, 94 рази обстріляв місто Бахмут.

У боях ліквідовано 116 окупантів та 113 поранено. Також ЗСУ знищили танк, бойову машину десанту, піхоти, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", 2 безпілотних комплекси, один командно-спостережний пункт роти та 10 бойових складів боєприпасів.

Тут продовжуються інтенсивні бої, але в розрізі останніх 3 днів кількість атак все-таки зменшилась. Вчора було 18, сьогодні – 17. До того було від 35 до 50 і більше. Можливо, ворог робить певну перестановку своїх сил. Ситуація буде проаналізована, командування спостерігає за ворогом та контролює його дії,

– сказав речник.

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Українська розвідка знає про наміри окупантів

Сергій Череватий підкреслив, що робота української розвідки не припиняється. Він додав, що Росія також постійно збирає розвіддані, але судити про якість їхньої роботи складно. Натомість розвідка України ефективно працює.

"Постійно вражається їхня логістика, польові склади, великі скупчення бойового складу і техніки. Крім того, ми знаємо наміри ворога. У більшості випадків спостерігаємо, розуміємо їхню динаміку, логіку. Іноді не маючи занадто великих сил та засобів, вибудовуємо ефективно свою оборону уже багато місяців поспіль. Тим самим знищуємо потенціал ворога щодоби", – зауважив він.

Серед вагнерівців у Бахмуті стало менше зеків

Речник Східного угрупування ЗСУ стверджує, що на Бахмутському напрямку серед найманців ПВК "Вагнер" стало менше колишніх ув’язнених, хоч раніше це була головна сила вагнерівців.

Насамперед їх знищують у великих об’ємах. 116 за цю добу – це абсолютно не найбільший показник. Було навіть 200 ліквідованих, а ще ж поранені. Також у Росії багато ув’язнених. Там своя субкультура, у тому числі – сарафанного радіо, яке йде по всіх в’язницях, що це дорога в один кінець,

– відзначив Череватий.

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