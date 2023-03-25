Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий считает, что глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, скорее всего, не сможет стать победителем в конфликте с Минобороны России.

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Этот конфликт продолжается. Кто выйдет победителем? Скорее всего, Министерство обороны и Генштаб,

– заявил он.

Он напомнил, что ведомство Шойгу резко ограничило поставки и боеприпасы для "вагнеровцев". Пригожин испытывает проблемы с набором личного состава.

Останутся ли "вагнеровцы" вообще

К тому же он не выполнил того обещания, которое давал: до сентября "взять" Бахмут. Пригожин же начал критиковать российскую регулярную армию.

Но основное – останется ли вообще ЧВК "Вагнер" после того, что сейчас происходит вокруг Бахмута? Она теряет свои основные силы, а их интересы не ограничиваются только Украиной. У них есть задачи в Сирии, в Африке, на Ближнем Востоке. Пригожин уже откровенно признает, что его просто сливают,

– добавил Скибицкий.

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