Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Пригожин играет сразу на нескольких досках, имея достаточно серьезные ресурсы. Сейчас он пытается нарастить политическое влияние.
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Боевой потенциал ЧВК "Вагнера" постепенно снижается. По разным оценкам, уже около двух третьих этой группировки были утилизированы. Доступа к российским тюрьмам Пригожин не имеет, поэтому сейчас также гибнут и опытные наемники из "Вагнера".
Боевой потенциал его группировки тает. Но остается достаточно серьезный финансовый потенциал. Поступают деньги из Африки за грабеж природных богатств ЦАР и других стран. Также у него есть медийный потенциал – фабрика троллей и другие ресурсы,
– отметил Яковенко.
Что будет с Пригожиным – 2 варианта
Как отметил Яковенко, положение Пригожина будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в России после неизбежного поражения. Он видит два возможных варианта.
Первый – если после поражения путинский режим сохранится, последуют определенные процедуры по обновлению власти. Пригожин может попытаться создать свою группу в парламенте. А его вполне могут поддержать представители социального дна – бывшие зеки, нынешние зеки и будущие зеки.
Он очень хорошо говорит на их языке. Они определенно его воспринимают. Пригожин претендует на тот электорат, что и ЛДПР. У него есть определенные перспективы. Это если будет инерционный вариант,
– заметил Яковенко.
Какое будущее Пригожина в России – прогноз Яковенко: смотрите видео
Если в России внезапно все рассыплется, то начнется так называемая "смута". Тогда Пригожин примет участие в "мафиозных войнах" по распределению имущества и территории.
Ему важен боевой потенциал "Вагнера". Именно поэтому он сейчас активно агитирует людей в разных спортивных клубах. Были даже сообщения о вербовке в школах.
Пригожин жалуется на дефицит боеприпасов
- Как известно, Пригожин якобы пытается завоевать доверие Владимира Путина, заявляя об "успехах" на Бахмутском направлении, где преимущественно воюют вагнеровцы.
- Параллельно Пригожин с наемниками критикуют министерство обороны России. В частности, под критику подпадают министр Сергей Шойгу, командующий оккупантами Валерий Герасимов и т.д.
- В последние недели Пригожин постоянно жалуется, что вагнеровцам не подвозят боеприпасы. Он даже публиковал фотографию с уничтоженными наемниками из-за малого количества снарядов.