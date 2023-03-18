Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Пригожин играет сразу на нескольких досках, имея достаточно серьезные ресурсы. Сейчас он пытается нарастить политическое влияние.

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Боевой потенциал ЧВК "Вагнера" постепенно снижается. По разным оценкам, уже около двух третьих этой группировки были утилизированы. Доступа к российским тюрьмам Пригожин не имеет, поэтому сейчас также гибнут и опытные наемники из "Вагнера".

Боевой потенциал его группировки тает. Но остается достаточно серьезный финансовый потенциал. Поступают деньги из Африки за грабеж природных богатств ЦАР и других стран. Также у него есть медийный потенциал – фабрика троллей и другие ресурсы,

– отметил Яковенко.

Что будет с Пригожиным – 2 варианта

Как отметил Яковенко, положение Пригожина будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в России после неизбежного поражения. Он видит два возможных варианта.

Первый – если после поражения путинский режим сохранится, последуют определенные процедуры по обновлению власти. Пригожин может попытаться создать свою группу в парламенте. А его вполне могут поддержать представители социального дна – бывшие зеки, нынешние зеки и будущие зеки.

Он очень хорошо говорит на их языке. Они определенно его воспринимают. Пригожин претендует на тот электорат, что и ЛДПР. У него есть определенные перспективы. Это если будет инерционный вариант,

– заметил Яковенко.

Какое будущее Пригожина в России – прогноз Яковенко: смотрите видео

Если в России внезапно все рассыплется, то начнется так называемая "смута". Тогда Пригожин примет участие в "мафиозных войнах" по распределению имущества и территории.

Ему важен боевой потенциал "Вагнера". Именно поэтому он сейчас активно агитирует людей в разных спортивных клубах. Были даже сообщения о вербовке в школах.

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