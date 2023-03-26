По его словам, только "0,31% совершили повторное преступление в течение месяца" после возвращения из зоны боевых действий. Пригожин утверждает, что этот показатель значительно меньше стандартного.

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Никаких официальных данных, подтверждающих слова главного террориста, нет.

Пригожин очень обижается, когда не уважают "вагнеровцев"

Повар Путина очень болезненно воспринимает оскорбительные комментарии по поводу его наемников. Так, после того, как некоторые российские СМИ написали, что "завербованные им российские заключенные якобы получили помилование после участия в войне в Украине в рядах ППК "Вагнер", тот разозлился и пригрозил судом.

Он заявил, что найдет повод "посадить кучку негодяев на 10 лет" и сказал это публично у себя в телеграмм-канале.

Заметим, что новость, которая так возмутила Пригожина, имела название: "Пригожин: на свободе более 5 тысяч помилованных преступников, прошедших через зону боевых действий".

После скандала заголовок изменили, теперь он звучит так: "Пригожин: на свободе более 5 тысяч бывших узников, прошедших через зону боевых действий".

Напомним, предварительно Министерство обороны Великобритании сообщало об этих планах Пригожина. В этом контексте предупреждали о опасность рядовых россиян, поскольку теперь они столкнутся в повседневной жизни с помилованными зеками, чудом уцелевшими на войне в Украине.

Заметим, что такие вот показательные помилования достаточно сознательная тактика, Пригожину нужно как-то перекрывать нехватку военных, которые бешеными темпами погибают в боях с ВСУ.

Сколько зеков уже никогда не вернется