За його словами, лише "0,31% скоїли повторний злочин упродовж місяця" після повернення із зони бойових дій. Пригожин стверджує, що цей показник значно менший за стандартний.

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Жодних офіційних даних, які б підтверджували слова головного терориста, немає.

Пригожин дуже ображається, коли не поважають "вагнерівців"

Кухар Путіна дуже болісно сприймає образливі коментарі щодо його найманців. Так, після того, як деякі російські ЗМІ написали, що "завербовані ним російські ув'язнені нібито отримали помилування після участі у війні в Україні у лавах ПВК "Вагнер", той розлютився та пригрозив судом.

Він заявив, що знайде привід "посадити купку негідників на 10 років" і сказав це публічно у себе в телеграм-каналі.

Зауважимо, що новина, яка так обурила Пригожина, мала заголовок: "Пригожин: на волі понад 5 тисяч помилуваних злочинців, які пройшли через зону бойових дій".

Після скандалу заголовок змінили, тепер він звучить ось так: "Пригожин: на волі понад 5 тисяч колишніх в'язнів, які пройшли через зону бойових дій".

До слова, попередньо Міністерство оборони Великої Британії повідомляло про ці плани Пригожина. У цьому контексті попереджали про небезпеку пересічних росіян, оскільки тепер вони зіштовхнуться у буденному житті із помилуваними зеками, які дивом вціліли на війні в Україні.

Зауважимо, що такі ось показові помилування досить свідома тактика наразі, Пригожину потрібно якось перекривати нестачу військових, які шаленими темпами гинуть у боях із ЗСУ.

Скільки зеків уже ніколи не повернеться