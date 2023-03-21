Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки. В ведомстве напомнили, что пик вербовки добровольцев из тюрем пришелся на осень 2022 года. Им предлагали отмену приговоров через полгода службы.

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Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, данные из России свидетельствуют о том, что группа выполняет свое обещание освободить выживших,

– говорится в сообщении.

Там уточнили, что удостоверения, которые будут выданы уволенным ветеранам "Вагнера", якобы заверены указом президента страны-агрессора Владимира Путина.

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В то же время, по данным разведки, в связи с тем, что теперь, вероятно, группе "Вагнер" запретили вербовать новых заключенных, освобождение завербованных заключенных от участия в войне усугубит кадровые проблемы ЧВК "Вагнер".

Кроме того, внезапный приток во многих случаях опасных преступников с недавним и часто травматическим боевым опытом может представлять значительную проблему для российского общества военного времени,

– отмечают в британском ведомстве.