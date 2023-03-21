Как констатировали аналитики из Института изучения войны, вероятно, Пригожин сохраняет мощные политические рычаги и региональные связи в России, несмотря на попытки некоторых кремлевских чиновников держать дистанцию от группы "Вагнера". Об этом говорится в сводке информации за 21 марта.

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Существует шанс, что вагнеровцев теперь не будут хоронить, как собак

Заметим, 20 марта Пригожин заявил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично пригласил одного вагнеровца в свой регион. Вместе с тем он констатировал, что будет помогать во время захоронений бойцов "Вагнера".

Собственно, это произошло потому, что перед тем, 18 марта, Пригожин говорил, что власти одного из населенных пунктов Краснодарского края нарушили соглашение о захоронении наемников ЧВК. Местный чиновник сначала сообщал, что Кондратьев лишил его полномочий на сотрудничество с батальоном.

Первоначальный отказ чиновников хоронить наемников "Вагнера" и продолжающиеся стычки между Пригожиным и чиновниками Санкт-Петербурга из-за захоронений вагнеровцев указывают на то, что некоторые органы власти все же пытаются дистанцироваться от ЧВК. Однако способность Пригожина связаться с Кондратьевым направления и разрешить ситуацию свидетельствует о том, что его влияние в крае остается сильным,

– говорится в сообщении ISW.

Кроме того, там отмечено, что российские власти, вероятно, не уверены в том, какую роль в этой войне отдать ЧВК "Вагнера". По всей видимости, уничтожение этих сил под Бахмутом заставит Пригожина и официальных лиц пересмотреть роль бойцов.

Обратите внимание! Как бы это ни было абсурдно, но частные военные компании до сих пор не существуют в правовом поле России – то есть ЧВК "Вагнера" по законодательству враждебного государства нет.

На днях лидер российской политической партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов публично выступил за легализацию ЧВК, таких как группа "Вагнера". Он предложил министерству обороны России контроль над их надзором, что, вероятно, было бы серьезным ограничением нынешних свобод Пригожина.

Аффилированный с "Вагнером" милблогер обвинил МО России в саботировании попыток ЧВК пополнить свои ряды в Украине истребителями "Вагнера" из других стран, отменив авиарейсы военного транспорта,

– сообщили аналитики.

В то же время, они предположили, если это правда, это сообщение свидетельствует о том, что минобороны России пытается помешать "Вагнеру" восстановить политическое влияние и военный потенциал.

Однако, как недавно, сам Пригожин использует любую возможность, чтобы повысить узнаваемость в СМИ и сохранить заметность ЧВК. Именно поэтому он регулярно выходит в информационное пространство со странными заявлениями.

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Пригожин писал письма в минобороны