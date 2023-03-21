Як констатували аналітики з Інституту вивчення війни, ймовірно, Пригожин зберігає потужні політичні важелі та регіональні зв'язки в Росії, попри спроби деяких кремлівських чиновників тримати дистанцію від групи "Вагнера". Про це йдеться у зведенні за 21 березня.

Дивіться також Суцільна агонія: для чого Путін "поїхав" у Маріуполь і чому все закінчилося ганьбою

Існує шанс, що вагнерівців тепер не ховатимуть, як собак

Зауважимо, 20 березня Пригожин заявив, що губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв особисто запросив одного вагнерівця у свій регіон. Разом з тим він констатував, що допомагатиме під час поховань бійців "Вагнера".

Власне, сталося це тому, що перед тим, 18 березня, Пригожин говорив, що влада одного з населених пунктів Краснодарського краю порушила угоду про поховання найманців ПВК. Місцевий чиновник спочатку повідомляв, що Кондратьєв позбавив його повноважень на співпрацю з батальйоном.

Початкова відмова чиновників ховати найманців "Вагнера" та триваючі сутички між Пригожиним і чиновниками Санкт-Петербурга через поховання вагнерівців вказують на те, що деякі органи влади все ж таки намагаються дистанціюватися від ПВК. Однак здатність Пригожина зв'язатися з Кондратьєвим напряму та вирішити ситуацію свідчить про те, що його вплив у краї залишається сильним,

– йдеться в повідомленні ISW.

Окрім того, там зазначено, що російська влада, ймовірно, не впевнена в тому, яку роль в цій війні віддати ПВК "Вагнера". Очевидно, знищення цих сил під Бахмутом змусить Пригожина та російських офіційних осіб переглянути роль бійців.

Зверніть увагу! Хай би як це абсурдно не звучало, проте приватні військові компанії досі не існують в правовому полі Росії – себто ПВК "Вагнера" за законодавством ворожої держави немає.

Днями лідер російської політичної партії "Справедлива Росія – за правду" Сергій Миронов публічно виступив за легалізацію ПВК, таких як група "Вагнера". Він запропонував міністерству оборони Росії контроль над їхнім наглядом, що, ймовірно, було б серйозним обмеженням нинішніх свобод Пригожина.

Афілійований з "Вагнером" мілблогер звинуватив МО Росії в саботуванні спроб ПВК поповнити свої лави в Україні винищувачами "Вагнера" з інших країн, скасувавши авіарейси військового транспорту,

– повідомили аналітики.

Водночас вони припустили, якщо це правда, це повідомлення свідчить про те, що міноборони Росії намагається перешкодити "Вагнеру" відновити політичний вплив і військовий потенціал.

Однак, як не давно, сам Пригожин використовує будь-яку можливість, щоб підвищити впізнаваність у ЗМІ та зберегти помітність ПВК. Саме тому він регулярно виходить в інформаційний простір з дивними заявами.

Дивіться також Коли Путін опиниться в Гаазі, чому Росія не вийде з-під санкцій: що пишуть західні ЗМІ

Пригожин писав листи у міноборони