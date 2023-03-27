Непосредственно в районе выполнения боевых задач украинскими воинами Сырский оценил обстановку и принял ряд мер по решению проблемных вопросов, препятствующих эффективному выполнению боевых задач.

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"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут"

Командующий также принял ряд оперативных решений, направленных на усиление наших возможностей по сдерживанию и нанесению поражения российскому агрессору. Генерал-полковник отметил: "Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная".

Оккупанты несут значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, однако продолжают наступательные действия. Украинские защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют захватчикам шансов реализовать свои замыслы.

Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений,

– подчеркнул командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Также он отметил, что мужество и героизм наших воинов в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами позволили вести оборону города несмотря на все предельные сроки и прогнозы.

Мы просчитываем все возможные варианты развития событий и будем действовать адекватно сложившейся обстановке,

– подчеркнул Сирский.

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Военные показали разрушенный россиянами Бахмут

Военнослужащие из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали, как выглядит сейчас город-крепость. Отметим, что от обнародованных кадров трудно сдерживать эмоции, ведь они яркое свидетельство жестокости войны, которую ведет Россия против Украины.

Украинские защитники отметили: "Истерзанный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага, часы как дни. Это настоящее города Бахмут. 93-я бригада "Холодный Яр" остается в городе и уничтожает врага". Посмотреть видео можно здесь.

Заметим, один из пользователей сети в комментариях к видео правильно отметил, что еще год назад – до 24 февраля 2022-го – в Бахмуте на Донетчине бурлила жизнь. Сейчас город фактически превратился в руины из-за действий российских террористов.