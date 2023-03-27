Оборону Бахмута уже не первый месяц, в частности, проводят военнослужащие из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". На стороне врага – наемники и зеки из ЧВК "Вагнера", который контролирует Евгений Пригожин.
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"Разруха, тяжелые бои"
Смотреть спокойно на кадры из Бахмута крайне трудно, поскольку они являются ярким свидетельством жестокости этой войны и ее разрушительных последствий. Поэтому важно подчеркивать, что Россия – это государство-террорист, а вражеские военные, наемники и заключенные из ЧВК "Вагнера" и представители других военных группировок противника являются преступниками.
Изуродованный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага, часа за дни.
Это настоящее города Бахмута. 93-я бригада "Холодный Яр" остается в городе и уничтожает врага,
– говорится в подписи к видео.
Как выглядит Бахмут с высоты птичьего полета: видео бригады "Холодный Яр"
Какая ситуация в Бахмуте: последние новости
- В ГПСУ не так давно опубликовали видео, на котором показано, как работают украинские пограничники в этом направлении. В частности, на ролике видно, что наши защитники уничтожают центр частного военного батальона "Вагнера" и еще раз доказывают, что город – не по зубам для врага.
- Вместе с тем, стало известно, что под Бахмутом погиб журналист и воин Александр Цахнов. Ему было всего 37 лет. Родился герой в городе Селидово Донецкой области и после начала полномасштабного вторжения покинул информационный фронт, взяв в руки реальное оружие.
- Кроме того, напоследок вспомним слова бойца батальона "Свобода" Национальной гвардии Ярослава Лысенко. Он констатировал, что происходит замедление действий под Бахмутом – враг менее активно атакует позиции ВСУ. Однако бои за город продолжаются – украинские защитники держат оборону.