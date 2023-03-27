Оборону Бахмута уже не перший місяць, зокрема, провадять військовослужбовці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Натомість на стороні ворога – найманці та зеки з ПВК "Вагнера", що контролює Євгеній Пригожин.

Дивіться також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

"Розруха, важкі бої"

Дивитися спокійно на кадри з Бахмут вкрай важко, оскільки вони є яскравим свідченням жорстокості цієї війни та її руйнівних наслідків. Тому важливо наголошувати, що Росія – це держава-терорист, а ворожі військові, найманці й ув'язнені з ПВК "Вагнера" та представники з інших військових угрупувань противника є злочинцями.

Понівечене місто, розруха, важкі бої, земля всіяна тілами ворога, години за дні.

Це сьогодення міста Бахмута. 93-я бригада "Холодний Яр" залишається в місті та знищує ворога,

– йдеться в підписі до відео.

Який вигляд має Бахмут з висоти пташиного польоту: відео бригади "Холодний Яр"

Зверніть увагу! Один з користувачів мережі у коментарях до ролика слушно зазначив, що ще рік тому – до 24 лютого 2022 року – у Бахмуті на Донеччині вирувало життя. Зараз місто фактично перетворилось на руїни винятково "завдяки" росіянам. Зокрема, це ми їм, очевидно, ніколи не пробачимо.

Яка ситуація в Бахмуті: останні новини