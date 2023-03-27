До войны Цахнив работал журналистом информационного агентства "Вчасно". Коллеги говорят, что погибший воин никогда не терпел несправедливости.

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До последнего вздоха защищал Украину

Профессиональный путь Александра был полон любви к Украине и родной Донбасу. Перед журналистикой он был координатором движения "Сильные общины" и занимался демократическим развитием региона: организовывал общественные мероприятия и инициативы, культурные события, был неравнодушен к развитию украинского Востока.

Журналист писал о коррупции в Донецкой области / Фото "Вчасно"

Работая в информационном агентстве, воин писал о коррупции в городах Донбасса, нечестных чиновников и о том, что мешает нам всем жить достойно на своей земле.

С ним всегда было о чем поговорить: от новинок в кино до теории философии. Это был светлый человек с широким мировоззрением и обостренными добродетелями. Он был настоящим патриотом страны не на словах, а на деле, потому что делал от себя все, чтобы и родной край и наше общество становились лучше… Это огромная потеря для всех нас,

– вспоминают Александра его коллеги.

Покинуть информационный фронт и сменить его на фронт настоящий Александр добровольно решил в начале полномасштабного вторжения. Как всегда, он не смог сидеть на месте, видя несправедливость.

У Александра остались родители, брат и любимая девушка.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Цахнива. Вечная память Герою!

Александр Цахнов мастерски владел гитарой / Фото "Вчасно"

Реквизиты, куда можно послать средства, чтобы поддержать семью погибшего журналиста и воина ВСУ Александра Цахнива: