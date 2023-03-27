Безпосередньо в районі виконання бойових завдань українськими воїнами Сирський оцінив обстановку та вжив низку заходів для розв'язання проблемних питань, що перешкоджають ефективно виконувати бойові завдання.

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"Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут"

Командувач також прийняв ряд оперативних рішень, спрямованих на посилення наших спроможностей щодо стримування та нанесення ураження російському агресору. Генерал-полковник зазначив: "Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна".

Окупанти зазнають значних втрат в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, однак продовжують наступальні дії. Українські захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають загарбникам шансів реалізувати свої задуми.

Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд,

– наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Також він зазначив, що мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози.

Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася,

– підкреслив Сирський.

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Військові показали зруйнований росіянами Бахмут

Військовослужбовці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали, який вигляд наразі має місто-фортеця. Зауважимо, що від оприлюднених кадрів важко стримувати емоції, адже вони є яскравим свідченням жорстокості війни, яку веде Росія проти України.

Українські захисники зазначили: "Понівечене місто, розруха, важкі бої, земля всіяна тілами ворога, години за дні. Це сьогодення міста Бахмут. 93 бригада "Холодний Яр" залишається в місті та знищує ворога". Переглянути відео можна тут.

Зауважимо, один з користувачів мережі у коментарях до відео слушно зазначив, що ще рік тому – до 24 лютого 2022-го – у Бахмуті на Донеччині вирувало життя. Зараз місто фактично перетворилось на руїни через дії російських терористів.