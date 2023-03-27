Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, інтенсивність обстрілів на Бахмутському напрямку не зменшилась.
До теми Намагаємося контратакувати та завдаємо ворогу значних втрат, – боєць ЗСУ про бої за Бахмут
Інтенсивність вогню під Бахмутом не зменшилась
Сазонов зазначив, що інтенсивність обстрілів на Бахмутському напрямку не знизилась.
Я не знаю, від кого прилітають ці снаряди: від міноборони Росії, Пригожина і вагнерівців, кадирівців. Але їх прилітає багато. У нас є досить серйозні руйнування. Поки на цьому напрямку інтенсивність вогню не знижується,
– сказав він.
Військовослужбовець припустив, що навіть якщо у вагнерівців і є той снарядний голод, то вони зменшують інтенсивність вогню там, де не планують боїв.
"Ми стоїмо під Бухмутом та не даємо його оточити. Сюди вони (ПВК "Вагнер" – 24 Канал) лізуть постійно. Я не бачу, що їх стало менше, що вони стали слабшими", – додав Сазонов.
Сазонов про ситуацію біля Бахмута: дивіться відео
У вагнерівців дуже великі втрати
Є інформація, що власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин готується згорнути операції своїх найманців в Україні. Вагнерівці можуть поїхати в Африку.
Кирило Сазонов підкреслив, що у найманців ПВК "Вагнер" шалені втрати. Вони помирають у дуже великих кількостях, тому, можливо, їм доведеться їхати в Африку.
Насправді в Африці у Пригожина великі інтереси і по бізнесу, і по військовим справам. Говорять, що зараз там приблизно 10 тисяч його бійців. Чи поїде він сам? Якщо йому перекрили можливість вербувати зеків, то поповнювати вагнерівців нема звідки,
– додав військовий ЗСУ.
Пригожин готується згорнути операції ПВК "Вагнер" в Україні: що відомо
- Євгєній Пригожин готується згорнути операції своєї приватної армії в Україні після того, як російському військовому керівництву вдалося скоротити основні поставки людей і боєприпасів. Про це Bloomberg пише, посилаючись на людей, які знайомі з цим питанням.
- Пригожин бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати рекрутів у в'язницях, які є його основним джерелом, і позбавили постачання боєприпасів.
- Після тижнів публічних скарг на те, що окупантам не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси, Пригожин визнав, що після завершення битви за Бахмут ПВК "Вагнер" доведеться "перезавантажитися і скоротити свої сили".
- Наразі немає жодних ознак того, що Пригожин перекине війська до Африки. Але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що операції в Африці, ймовірно, привернуть його увагу в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його сил.