Воїн отримав тяжкі травми у районі населеного пункту Павлівка. Життя захисника обірвалося 19 березня.
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На Донеччині загинув волинянин
У Цуманській об'єднаній територіальній громаді повідомили про загибель українського військовослужбовця із Волинської області Віталія Бокія.
"Знову сумна звістка надійшла в нашу Цуманську громаду – 19 березня під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини, внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, в районі населеного пункту Павлівка Донецької області загинув мужній захисник, житель села Грем'яче Бокій Віталій Анатолійович, 1990 року народження. Вічна пам'ять Герою!", – мовиться у повідомленні.
Захисник загинув під час виконання бойового завдання / Фото Цуманської ОТГ
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Останні втрати України: коротко
- Нещодавно загинув видатний захисник неба Денис Кирилюк. У серпні 2022 року його нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Також герой отримав відзнаку "За участь в АТО".
- Окрім цього, поблизу Бахмута у селі Богданівка Донецької області загинув син голови правління "Донецькоблгазу" Артур Батій.
- Також на полі бою загинули троє польських військовослужбовців. Усі вони воювали у складі ЗСУ в Інтернаціональному легіоні.