Воїн отримав тяжкі травми у районі населеного пункту Павлівка. Життя захисника обірвалося 19 березня.

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На Донеччині загинув волинянин

У Цуманській об'єднаній територіальній громаді повідомили про загибель українського військовослужбовця із Волинської області Віталія Бокія.

"Знову сумна звістка надійшла в нашу Цуманську громаду – 19 березня під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини, внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, в районі населеного пункту Павлівка Донецької області загинув мужній захисник, житель села Грем'яче Бокій Віталій Анатолійович, 1990 року народження. Вічна пам'ять Герою!", – мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя.



Захисник загинув під час виконання бойового завдання / Фото Цуманської ОТГ

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