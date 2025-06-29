У командира взводу 158-ї окремої механізованої бригади залишилися вагітна дружина, п'ятирічна донька та дідусь. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про загиблого

Дмитро народився в місті Дніпрорудне Запорізької області, згодом сім'я переїхала до Ніжина на Чернігівщині. Там він навчався у школі №1, а потім у ліцеї при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

У 2018 році чоловік закінчив Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю "Викладач біології". У студентські роки брав активну участь у суспільному житті навчального закладу та міста.

Дмитро сам писав пісні та був фронтменом рок-гурту "Вирій", який у 2018 році випустив альбом "Грані сновидінь". Тоді ж чоловік переїхав до Чернігова, де долучився до команди Суспільного.

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У 2019 році він одружився, згодом у подружжя народилася донечка Варя.

Окрім роботи звукорежисером Дмитро брався за різні проєкти. Зокрема, на "Українському Радіо Чернігів" робив передачу "Грати чи не грати?", де розповідав про навчання дітей музиці, разом із колегами працював над створенням фільму "Битва за Чернігів".

З червня 2023-го до лютого 2024 року чоловік працював оператором програмного забезпечення в IT-компанії Realwiev. Потім працевлаштувався оператором цеху варіння пива на ABinBev Чернігівського відділення.

У квітні 2024 року Дмитра мобілізували до лав ЗСУ, базовий військовий вишкіл він пройшов у Великій Британії. З червня 2024 року був у школі індивідуальної підготовки військової частини, у листопаді його перевели на посаду стрільця-санітара в роту позначення дій противника школи колективної підготовки та зарахували на базовий сержантський курс навчального батальйону резерву сержантського складу.

У березні 2025 року боєць отримав посаду інструктора, а у травні йому надали звання молодшого лейтенанта.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо про загибель Юрія Феліпенка – українського артиста та військового. Актор театру та кіно, зірка фільмів та серіалів "Колір пристрасті", "Обіцянка Богу", "Відділ 44" приєднався до ЗСУ у 2024 році, ставши частиною "Ахіллесу".