Про загибель Юрія Феліпенка повідомила його дружина, Катерина Мотрич. Деталі щодо прощання будуть відомі згодом. Show 24 розповість про біографію актора, його кар'єрний шлях, вступ до війська та особисте.

Важливо Відомий актор Юрій Феліпенко загинув на фронті

Біографія Юрія Феліпенка

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року, він родом з Запоріжжя. Навчався у Київському національному університеті театру, кіно й телебачення імені Карпенка-Карого, на курсі Юрія Висоцького. Раніше він пригадував, що спілкувався російською, але навчався та в театрі грав українською.

До повномасштабної війни я був російськомовним, хоча й вчився, й грав у театрі українською. На жаль, розуміння, що розмовляти українською архіважливо, прийшло до мене тільки після вторгнення. Тепер розумію моїх україномовних друзів, які казали, що коли чують російську, відчувають небезпеку,

– каже Феліпенко.

У 2016 році, після завершення навчання, став актором Київського академічного драматичного театру на Подолі та був залучений до 20 ролей. Серед його спектаклів: "Колискова для лисиці, яку ще ніхто не бачив", "Зелені коридори", "Сірі бджоли", "Хіба ревуть воли, як ясла повні?".



Юрій Феліпенко у виставі "Колискова для лисиці, яку ще ніхто не бачив" / Фото з інстаграму Юрія Феліпенка

Працював у театрі-студії "Сігма", а ще озвучував закордонні фільми. Зокрема, його голос лунає у "Як приборкати дракона 2".

Юрій Феліпенко вперше з'явився на екрані у 2014 році, у детективному серіалі "Повернення Мухтара-9". Також українці знають його за такими фільмами й серіалами:

"Відділ 44",

"Що робить твоя дружина",

"Колір пристрасті",

"Спадкоємці",

"Замок на піску",

"Як довго я на тебе чекала",

"Обіцянка Богу".

Юрій Феліпенко про проби на серіал "Обіцянка Богу": відео

Вступ до Збройних Сил України

Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Феліпенко долучився до тероборони Києва, згодом зайнявся волонтерством.

Вже у квітні 2024 Юрій Феліпенко відклав акторську кар'єру та офіційно поповнив лави Сил Оборони. Він приєднався до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр (зараз – 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес").

Це рішення було для нього не спонтанним, а обдуманим та добровільним. Він зізнався, що відчув себе необхідним у війську.

Я дійсно отримую задоволення. І величезна мотивація для мене особисто — це піклування батальйону про нас. Я не думав, що може бути таке у війську. Зараз я ще впевненіший у своєму виборі, ніж був до цього. Зараз зовсім не думаю про акторське. Мені це наразі нецікаво,

– розповідав Юрій Феліпенко під час навчань.



Юрій Феліпенко у війську / Фото з інстаграму Юрія Феліпенка

"У нас нові ролі, нові задачі й нові премʼєри, але зовсім в іншому театрі, в театрі бойових дій. Шлях який ми з честю і гідністю пройдемо, від першої репетиції й аж до самої прем'єри. А після прем'єри, по традиції, буде банкет. І глибокий видих. А зараз, шановний глядач, робимо вдих і спостерігаємо, дивимось і бачимо, слухаємо і чуємо. Долучаємось і допомагаємо", – звертався військовий до побратимів та шанувальників.

Особисте життя та одруження

Юрій Феліпенко близько 6 років тому познайомився з Катериною Мотрич, учасницею ютуб-шоу "Ебаут" і засновницею бренду прикрас Motrych Studio. Дівчина кілька разів приходила на його вистави та вирішила написати у месенджері.



Як познайомилась пара / Скриншот з інстаграму

У пари спершу були доволі емоційні стосунки, тому вони кілька разів розходились. Але після початку повномасштабного вторгнення Катерина і Юрій знову возз'єдналися.

Не війна вплинула на наше возз'єднання, а розуміння, що це абсолютно моя людина, що я її люблю,

– пригадував актор.



Юрій та Катерина / Фото з інстаграму Юрія Феліпенка

Коли пара зустрілась у Харкові (вже після мобілізації Юрія), вони заручилися й майже одразу одружилися. Це сталось у червні 2024 року. Війна та вступ чоловіка до ЗСУ частково прискорили це рішення.

Пропозицію зробив у Харкові, коли Катя приїхала відвідати мене. У мене саме випало кілька не надто завантажених днів, тож я міг прогулятися з нею, побути разом. Це сталося прямо перед дверима РАГСу. Ми зайшли до найближчого ювелірного магазину, купили обручки й розписалися. Оскільки я тепер військовий, ми змогли розписатися без черги,

– розповідав Феліпенко.



Юрій та Катерина / Фото з інстаграму Юрія Феліпенка

Катерина Мотрич згодом повідомить дату та деталі прощання з Юрієм Феліпенком.

"Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили", – відреагувала на втрату Катерина.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Феліпенка. Вічна і світла пам'ять.