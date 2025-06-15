Про втрату стало відомо у неділю, 15 червня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини.

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Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили,

– написала Катерина Мотрич.

Блогерка додала, що всі деталі прощання з Юрієм Феліпенком і дату поховання вона повідомить згодом.



Юрій Феліпенко / Фото з інстаграму Катерини Мотрич

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