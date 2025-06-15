Про втрату стало відомо у неділю, 15 червня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини.
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Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили,
– написала Катерина Мотрич.
Блогерка додала, що всі деталі прощання з Юрієм Феліпенком і дату поховання вона повідомить згодом.
Юрій Феліпенко / Фото з інстаграму Катерини Мотрич
Що відомо про стосунки пари
- Близько шести років тому розпочалась історія кохання Юрія Феліпенка та Катерини Мотрич. Блогерка відвідала кілька вистав за участю актора та вирішила ініціювати їхню зустріч. Юрій погодився піти на побачення.
- Перша прогулянка пари вулицями Києва тривала 8 годин. Однак стосунки складалися непросто: вони кілька разів розходилися, а потім возз'єднувались. Одна така пауза тривала 8 місяців.
- Після того, як Юрій Феліпенко мобілізувався, вони зустрілися в Харкові та несподівано вирішили одружитися. Оскільки Юрій вже був військовим, пара розписалася без черги. Це сталось у червні 2024 року.