О потере стало известно в воскресенье, 15 июня. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины.

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Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили,

– написала Екатерина Мотрич.

Блогер добавила, что все детали прощания с Юрием Фелипенко и дату захоронения она сообщит позже.



Юрий Фелипенко / Фото из инстаграма Екатерины Мотрич

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