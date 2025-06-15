О гибели Юрия Фелипенко сообщила его жена, Екатерина Мотрич. Детали о прощании будут известны позже. Show 24 расскажет о биографии актера, его карьерный путь, вступление в армию и личное.
Важно Известный актер Юрий Фелипенко погиб на фронте
Биография Юрия Фелипенко
Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года, он родом из Запорожья. Учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, на курсе Юрия Высоцкого. Ранее он вспоминал, что общался на русском, но учился и в театре играл на украинском.
До полномасштабной войны я был русскоязычным, хотя и учился, и играл в театре на украинском. К сожалению, понимание, что разговаривать на украинском архиважно, пришло ко мне только после вторжения. Теперь понимаю моих украиноязычных друзей, которые говорили, что когда слышат русский, чувствуют опасность,
– говорит Фелипенко.
В 2016 году, после завершения обучения, стал актером Киевского академического драматического театра на Подоле и был привлечен к 20 ролям. Среди его спектаклей: "Колыбельная для лисы, которую еще никто не видел", "Зеленые коридоры", "Серые пчелы", "Разве ревут волы, как ясли полны?".
Юрий Фелипенко в спектакле "Колыбельная для лисы, которую еще никто не видел" / Фото из инстаграма Юрия Фелипенко
Работал в театре-студии "Сигма", а еще озвучивал зарубежные фильмы. В частности, его голос звучит в "Как приручить дракона 2".
Юрий Фелипенко впервые появился на экране в 2014 году, в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9". Также украинцы знают его по таким фильмам и сериалам:
- "Отдел 44",
- "Что делает твоя жена",
- "Цвет страсти",
- "Наследники",
- "Замок на песке",
- "Как долго я тебя ждала",
- "Обещание Богу".
Юрий Фелипенко о пробах на сериал "Обещание Богу": видео
Поступление в Вооруженные Силы Украины
После начала полномасштабного вторжения Юрий Фелипенко присоединился к теробороне Киева, впоследствии занялся волонтерством.
Уже в апреле 2024 Юрий Фелипенко отложил актерскую карьеру и официально пополнил ряды Сил Обороны. Он присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр (сейчас – 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес").
Это решение было для него не спонтанным, а обдуманным и добровольным. Он признался, что почувствовал себя необходимым в армии.
Я действительно получаю удовольствие. И огромная мотивация для меня лично - это забота батальона о нас. Я не думал, что может быть такое в армии. Сейчас я еще увереннее в своем выборе, чем был до этого. Сейчас совсем не думаю об актерском. Мне это пока неинтересно,
– рассказывал Юрий Фелипенко во время учений.
Юрий Фелипенко в армии / Фото из инстаграма Юрия Фелипенко
"У нас новые роли, новые задачи и новые премьеры, но совсем в другом театре, в театре боевых действий. Путь который мы с честью и достоинством пройдем, от первой репетиции и до самой премьеры. А после премьеры, по традиции, будет банкет. И глубокий выдох. А сейчас, уважаемый зритель, делаем вдох и наблюдаем, смотрим и видим, слушаем и слышим. Приобщаемся и помогаем", – обращался военный к собратьям и поклонникам.
Личная жизнь и бракосочетание
Юрий Фелипенко около 6 лет назад познакомился с Екатериной Мотрич, участницей ютуб-шоу "Ебаут" и основательницей бренда украшений Motrych Studio. Девушка несколько раз приходила на его спектакли и решила написать в мессенджере.
Как познакомилась пара / Скриншот из инстаграма
У пары сначала были довольно эмоциональные отношения, поэтому они несколько раз расходились. Но после начала полномасштабного вторжения Екатерина и Юрий снова воссоединились.
Не война повлияла на наше воссоединение, а понимание, что это абсолютно мой человек, что я ее люблю,
– вспоминал актер.
Юрий и Екатерина / Фото из инстаграма Юрия Фелипенко
Когда пара встретилась в Харькове (уже после мобилизации Юрия), они обручились и почти сразу поженились. Это произошло в июне 2024 года. Война и вступление мужчины в ВСУ частично ускорили это решение.
Предложение сделал в Харькове, когда Катя приехала навестить меня. У меня как раз выпало несколько не слишком загруженных дней, поэтому я мог прогуляться с ней, побыть вместе. Это произошло прямо перед дверью ЗАГСа. Мы зашли в ближайший ювелирный магазин, купили кольца и расписались. Поскольку я теперь военный, мы смогли расписаться без очереди,
– рассказывал Фелипенко.
Юрий и Екатерина / Фото из инстаграма Юрия Фелипенко
Екатерина Мотрич позже сообщит дату и детали прощания с Юрием Фелипенко.
"Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили", – отреагировала на потерю Екатерина.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Фелипенко. Вечная и светлая память.