Повідомляє 24 Канал з посиланням на виконуючого обов'язки Чернігівського міського голови, секретаря міської ради Олександра Ломако.

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Які наслідки атаки на Чернігів

Російські війська завдали комбінованого повітряного удару по Україні, зокрема окупанти атакували Чернігів.

За словами Ломако, росіяни вдарили по місту балістикою та "Шахедами". На жаль, внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Також пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери.

Знову багато горя… багато болю… Але ми не зламаємося. Ворог не досягне своєї мети,

– наголосив Ломако.

Також він висловив вдячність рятувальникам, медикам, енергетикам та комунальникам за оперативну реакцію та самовіддану працю.

Наслідки російської атаки на Чернігів / Фото Олександра Ломако та Нацполіції

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус згодом додав, що, за попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту крилатою ракетою та "Іскандер-М". Загалом в Чернігові пролунало 14 вибухів.

Били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості,

– розповів Чаус.

Також пошкоджено одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. Під завалами все ще можуть перебути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Крім того, внаслідок масованого удару у домівках людей відсутнє світло.