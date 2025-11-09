Про це пише 24 Канал із посиланням на Городенківську міську раду територіальної громади.

Що пишуть про Романа Сарамагу?

У міській раді розповіли, що 22 квітня під час штурмових дій противником, поблизу населеного пункту Надіївка Донецької області, загинув колишній старший водій роти вогневої підтримки військової частини А2980 старший сержант Роман Сарамага.

Він віддав життя, боронячи рідну землю від російських окупантів,

– підкреслили у відомстві.

Чоловік вважався зниклим безвісти до 7 листопада.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Романа Сарамаги. Вічна пам'ять!

