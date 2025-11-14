В полиции рассказали, что Денис Лозовой погиб во время выполнения боевого задания. В служебный автомобиль, на котором он передвигался, попал российский ударный дрон. Мужчина получил многочисленные ранения, от которых погиб на месте.

Более 10 лет Денис посвятил службе в рядах полиции, в частности, в полку полиции особого назначения.

Лейтенант полиции достойно нес службу, оставаясь верным Присяге и Родине до последнего вздоха. Денису навсегда останется 30 лет. Без сына остались родители,

– говорят коллеги.

Руководство и личный состав Главного управления Национальной полиции в Харьковской области выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского.

