Про це пише 24 Канал з посиланням на розслідування "Схем".
Хто міг застосовувати хімічну зброю проти українських військових?
Серед російських підрозділів, які могли порушувати правила ведення бою та застосовувати газові гранати, були ворожі мотострілецькі бригади, окремі підрозділи БПЛА та Росгвардія.
Так 114 окрема мотострілецька бригада збройних сил Росії атакувала хімічними гранатами укриття українських оборонців. Таким чином окупанти нібито вбили 17 бійців ЗСУ, а 35 – поранили.
136 мотострілецька бригада теж може бути причетна до злочинів. У своєму листуванні росіяни звітували про обсяги використання газових гранат РГ-Во. Вони також замовляли нову зброю для подальших атак на Вовчанському та Купʼянському напрямках.
Росіяни замовляли газові гранати для застосування на фронті / Фото "Схем"
Зокрема про застосування й передачу хімічної зброї спілкувався вояка з бригади Дмитро Новічіхін, який, імовірно, вже служить на посаді фахівця із забезпечення, зокрема й хімічних гранат.
Окупант Дмитро Новічіхін, який активно діяв для забезпечення військ хімічною зброєю / Фото із соціальних мереж
У ГУР ще у 2022 році повідомляли, що ця бригада активно використовувала про українців гранати з димом. Головне управління розвідки Міноборони України.
Росгвардія також може бути причетна до застосування на фронті хімічної зброї. Інститут прикладної хімії, який виробляє газові гранати РГ-Во багато років постачає їх до підрозділу.
РГ-Во
Це російська хімічна сльозогінна граната, яку Росія вперше застосувала на фронті у грудні 2023 року. У її складі є заборонений CS-газ (або хлорацетофенон).
Також журналісти з'ясували, що Центральний військово-хімічний полігон у Саратовській області теж отримував гранати на полігон під Саратовом, а потім використовував їх проти українських військових.
У розслідуванні «Схем» із посиланням на дані СБУ йдеться, що, зокрема, через цю військову частину, підрозділам безпілотних систем, які воюють проти України, передають газові гранати РГ-Во.
Варто зазначити! У листопаді 2024 року Організація з запобігання застосування хімічної зброї підтвердила використання хімічної зброї Росією. Однак тоді Кремль заперечив такі звинувачення.
Нагадаємо, що використання хімічної зброї на війні заборонене Конвенцією з запобігання застосуванню хімічної зброї та Женевською конвенцією.
