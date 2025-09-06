Про це пише 24 Канал з посиланням на розслідування "Схем".

Хто міг застосовувати хімічну зброю проти українських військових?

Серед російських підрозділів, які могли порушувати правила ведення бою та застосовувати газові гранати, були ворожі мотострілецькі бригади, окремі підрозділи БПЛА та Росгвардія.

Так 114 окрема мотострілецька бригада збройних сил Росії атакувала хімічними гранатами укриття українських оборонців. Таким чином окупанти нібито вбили 17 бійців ЗСУ, а 35 – поранили.

136 мотострілецька бригада теж може бути причетна до злочинів. У своєму листуванні росіяни звітували про обсяги використання газових гранат РГ-Во. Вони також замовляли нову зброю для подальших атак на Вовчанському та Купʼянському напрямках.



Росіяни замовляли газові гранати для застосування на фронті / Фото "Схем"

Зокрема про застосування й передачу хімічної зброї спілкувався вояка з бригади Дмитро Новічіхін, який, імовірно, вже служить на посаді фахівця із забезпечення, зокрема й хімічних гранат.



Окупант Дмитро Новічіхін, який активно діяв для забезпечення військ хімічною зброєю / Фото із соціальних мереж