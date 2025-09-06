Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование "Схем".
Кто мог применять химическое оружие против украинских военных?
Среди российских подразделений, которые могли нарушать правила ведения боя и применять газовые гранаты, были вражеские мотострелковые бригады, отдельные подразделения БПЛА и Росгвардия.
Так 114 отдельная мотострелковая бригада вооруженных сил России атаковала химическими гранатами укрытие украинских защитников. Таким образом оккупанты якобы убили 17 бойцов ВСУ, а 35 – ранили.
136 мотострелковая бригада тоже может быть причастна к преступлениям. В своей переписке россияне отчитывались об объемах использования газовых гранат РГ-Во. Они также заказывали новое оружие для дальнейших атак на Волчанском и Купянском направлениях.
Россияне заказывали газовые гранаты для применения на фронте / Фото "Схем"
В частности о применении и передаче химического оружия общался воин из бригады Дмитрий Новичихин, который, вероятно, уже служит в должности специалиста по обеспечению, в том числе и химических гранат.
Оккупант Дмитрий Новичихин, который активно действовал для обеспечения войск химическим оружием / Фото из социальных сетей
У ГУР еще в 2022 году сообщали, что эта бригада активно использовала против украинцев гранаты с дымом. Главное управление разведки Минобороны Украины.
Росгвардия также может быть причастна к применению на фронте химического оружия. Институт прикладной химии, который производит газовые гранаты РГ-Во много лет поставляет их в подразделение.
РГ-Во
Это российская химическая слезоточивая граната, которую Россия впервые применила на фронте в декабре 2023 года. В ее составе есть запрещенный CS-газ (или хлорацетофенон).
Также журналисты выяснили, что Центральный военно-химический полигон в Саратовской области тоже получал гранаты на полигон под Саратовом, а затем использовал их против украинских военных.
В расследовании "Схем" со ссылкой на данные СБУ говорится, что, в частности, через эту воинскую часть, подразделениям беспилотных систем, которые воюют против Украины, передают газовые гранаты РГ-Во.
Стоит отметить! В ноябре 2024 года Организация по предотвращению применения химического оружия подтвердила использование химического оружия Россией. Однако тогда Кремль отрицал такие обвинения.
Напомним, что использование химического оружия на войне запрещено Конвенцией по предотвращению применения химического оружия и Женевской конвенцией.
Применение химического оружия россиянами: последние новости
- За время полномасштабного вторжения Россия применила химическое оружие на фронте более 10 тысяч раз, о чем сообщили в СБУ. Эти случаи стали причиной санкций Совета ЕС против российских подразделений, причастных к этим действиям. Продолжается расследование для привлечения российских командиров к ответственности.
- Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что российские военные сбрасывают химическое оружие с дронов, чтобы больше поразить наших военнослужащих. Однако существенных результатов это им не приносит.
- Разведчики в июле перехватили разговор российского командира, где он приказывает подготовиться к применению химического оружия против ВСУ. Оккупанты после этого должны были убить пораженных газом украинских бойцов.