Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование "Схем".

Кто мог применять химическое оружие против украинских военных?

Среди российских подразделений, которые могли нарушать правила ведения боя и применять газовые гранаты, были вражеские мотострелковые бригады, отдельные подразделения БПЛА и Росгвардия.

Так 114 отдельная мотострелковая бригада вооруженных сил России атаковала химическими гранатами укрытие украинских защитников. Таким образом оккупанты якобы убили 17 бойцов ВСУ, а 35 – ранили.

136 мотострелковая бригада тоже может быть причастна к преступлениям. В своей переписке россияне отчитывались об объемах использования газовых гранат РГ-Во. Они также заказывали новое оружие для дальнейших атак на Волчанском и Купянском направлениях.



Россияне заказывали газовые гранаты для применения на фронте / Фото "Схем"

В частности о применении и передаче химического оружия общался воин из бригады Дмитрий Новичихин, который, вероятно, уже служит в должности специалиста по обеспечению, в том числе и химических гранат.



Оккупант Дмитрий Новичихин, который активно действовал для обеспечения войск химическим оружием / Фото из социальных сетей