Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, как действуют россияне на фронте, пренебрегая международными правилами. Также на Северском направлении россияне в течение нескольких недель применяют химическое оружие, которое наносит много бед украинским воинам.

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Пытаются уничтожить все, что могут

Офицер отметил, что ситуация на линии, где держит оборону бригада "Рубеж" достаточно напряженная. Противник постоянно проводит штурмовые действия, используя в подавляющем большинстве случаев мотоциклы.

"На одном мотоцикле едет двое военнослужащих, и таких мотоциклов может быть четыре, шесть, восемь и более", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Россияне также применяют "Шахеды", которые снаряжены ядовитыми химическими веществами. В ЦПД отметили, что в одном из российских БПЛА была обнаружена капсула с боевым высокотоксичным отравляющим веществом раздражающего действия – CS.

Россияне, по словам Андрея Отченаш, пытаются продвигаться, чтобы иметь определенную выгоду, но благодаря действиям Сил обороны Украины, в частности бригаде "Рубеж", у них это точно не получается.

Также противник начал применять химическое оружие. Оккупанты сбрасывают с коптеров гранаты с химическим веществом, которыми пытаются поразить наших военнослужащих,

– отметил офицер бригады.

Однако, как подчеркнул Отченаш, пока это не приносит противнику результата. В то же время это свидетельствует о том, что очередной раз Россия полностью нарушает все международные конвенции, пытаясь максимально навредить украинским военнослужащим и природе Украины и уничтожить абсолютно все, что может.

Напомним, что украинская разведка, перехватив разговор россиян, узнала об использовании врагом химического оружия. Во время общения оккупантов командир российской армии приказал атаковать украинские позиции запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.