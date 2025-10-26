Постраждалих евакуювали у безпечне місце. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Григорова, голову Сумської ОВА.
Що відомо про російський удар по мікроавтобусу на Сумщині?
Російський дрон вдарив по мікроавтобусу на трасі поблизу Миколаївської сільської громади. Удар був прицільним.
Попередньо відомо про 5 постраждалих, зокрема неповнолітню дитину. Одна людина у важкому стані.
Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події. Мікроавтобус повністю знищений.
Раніше Росія завдала ударів по Сумах: що відомо?
26 жовтня Суми опинилися під атакою російських безпілотників. Росія використала дрон типу "Італмас".
Влучання сталося по цивільній інфраструктурі. Пізніше стало відомо, що ворог ударив безпілотником по даху багатоповерхівки в Зарічному районі міста. 44-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.