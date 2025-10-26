Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибуху у Сумах?
У неділю, 26 жовтня, Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Через загрозу ударів у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА у напрямку міста.
БпЛА в напрямку Сум з північного сходу,
– написали в ПС.
Вже близько 14:17 у Сумах пролунав вибух.
Згодом Сумський міський голова Олександр Лисенко уточнив, що внаслідок російського удару дроном сталось влучання по цивільній інфраструктурі.
Росіяни вдарили дроном в дах будинку в Сумах: інформації про постраждалих немає, – монітори,
– написав Лисенко.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та перебувати там до відбою.
