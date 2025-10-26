Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг".

Що відомо про вибух у Кривому Розі?

Інформація про вибух у місті з'явилася об 11:41. Повітряні Сили попереджали про небезпеку чеерз ворожий КАБ.

Лише чотири хвилини минули від моменту попередження – і в Кривому Розі пролунав вибух. Після нього в небо піднявся густий стовб диму.

Моніторингові канали повідомили, що майже одночасно гучно було в межах Павлограда та Кривого Рогу. Росіяни застосували попередньо дві планеруючі авіаційні бомби (УМПБ-5/"Гром-Е") та балістичну ракету "Іскандер-М". Про небезпеку застосування балістики стало відомо об 11:34.