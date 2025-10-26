Упродовж дня ворог кілька разів обстрілював Харків безпілотниками. Зокрема, відомо про влучання російського снаряда у Новобаварському районі міста, передає 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

Дивіться також Генштаб назвав, скільки російських військових перебувають у Покровську

Що відомо про обстріл Харкова?

Після 16:00 по Харкову противник вдарив FPV-дроном. Внаслідок атаки ушкоджень зазнав ресторан на околиці міста. У закладі – вибиті вікна. За словами мера, люди не постраждали.

Раніше, о 12:36 у Харкові теж чули вибухи. Як виявилося, окупанти поцілили по промзоні Слобідського району. На щастя, минулося без руйнувань і потерпілих.

Нагадаємо, що останнім часом противник почав використовувати для атак на Харків БпЛА "Молнії", які виступають носіями FPV-дронів.

Так, 25 жовтня, росіяни запустили на місто БпЛА "Молнія", який ніс два FPV-дрони. Один з них влучив у дах приватного будинку, інший – у фасад будівлі. Сам БпЛА "Молнія" впав на дах гуртожитку в Київському районі, його бойова частина впала поруч. Внаслідок удару по приватному будинку постраждала родина.

Які наслідки останніх ударів Росії по Україні?