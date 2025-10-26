В течение дня враг несколько раз обстреливал Харьков беспилотниками. В частности, известно о попадании российского снаряда в Новобаварском районе города, передает 24 Канал з ссылкой на Игоря Терехова.

Что известно об обстреле Харькова?

После 16:00 по Харькову противник ударил FPV-дроном. В результате атаки повреждений получил ресторан на окраине города. В заведении – выбиты окна. По словам мэра, люди не пострадали.

Ранее в 12:36 в Харькове тоже слышали взрывы. Как оказалось, оккупанты попали по промзоне Слободского района. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним, что в последнее время противник начал использовать для атак на Харьков БПЛА "Молнии", выступающие носителями FPV-дронов.

Так, 25 октября, россияне запустили на город БПЛА "Молния", который нес два FPV-дрона. Один из них попал в крышу частного дома, другой – в фасад здания. Сам БПЛА "Молния" упал на крышу общежития в Киевском районе, его боевая часть упала рядом. В результате удара по частному дому пострадала семья.

