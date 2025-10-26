Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Які наслідки ворожого удару по Харкову?

Міський голова Ігор Терехов поінформував, що місту, імовірно, вдарив ворожий безпілотник. Монітори повідомляли про ймовірність застосування дрона типу "Ланцет".

Раніше Повітряні сили попереджали про активність російських БпЛА на північному заході від Харкова.

Наразі з'ясовуються деталі й наслідки атаки окупантів по місту.