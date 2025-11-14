Владимир Зеленский сообщил, что россияне этой ночью обстреливали Киевскую, Харьковскую и Одесскую, однако больше всего пострадал Киев. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Вражеский обстрел Киева: возросло количество жертв и пострадавших, среди них – дети
Что известно о повреждении посольства Азербайджана в Киеве?
Ночью 14 ноября россияне снова обстреляли Киев – 9 из 10 районов столицы получили повреждения. В Шевченковском районе обломки ракеты "Искандер" разбили здание посольства Азербайджана. В результате удара пострадала стена дипломатического учреждения, а рядом были зафиксированы разрушения территории. Также вражеский обстрел повредил сквер имени Гейдара Алиева, который расположен вблизи посольства.
Специально просчитана атака, чтобы как можно больше нанести ущерб людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана,
– сообщил Зеленский.
Зеленский отметил, что основным направлением ударов 14 ноября стал Киев, однако пострадали также Киевщина, Харьковщина и Одесская область. Президент призвал международных партнеров усилить санкции на России и поддержать усиление украинской ПВО.
Повреждение сквера имени Гейдара Алиева / Фото "РБК-Украина"
Разрушения вблизи посольства Азербайджана / Фото "РБК-Украина"
Разрушения вблизи посольства Азербайджана / Фото "РБК-Украина"
Какие еще дипломатические здания повредила Россия?
Это уже не первый случай повреждения этого дипломатического здания – в августе во время вражеской атаки обломки также нанесли ущерб посольству Азербайджана и территории вокруг него.
Во время массированного обстрела Киева 28 сентября повреждено посольство Польши. Часть снаряда или малокалиберная ракета упала на крышу консульского отдела посольства в Киеве и пробила потолок.
Ранее, 28 августа российские дроны попали в здание представительства Евросоюза в Киеве, а также в офис Британского Совета.