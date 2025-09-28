Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя польского МИД Павела Вронского для RMF FM.
Какие последствия в польском посольстве после атаки?
Павел Вронский заявил, что "часть снаряда или малокалиберная ракета" упала на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробила потолок.
Ракета оказалась в кухонной комнате. Никто не пострадал,
– отметил представитель польского МИД.
Он подчеркнул, что уже состоялась предварительная оценка убытков, которые нанесла российская атака для польского посольства в Украине, и они "не большие".
По словам Вронского, этот инцидент не повлияет на работу посольства Польши. Уже в понедельник консульский отдел в Киеве будет работать в обычном режиме.
Какое еще дипучреждение пострадало в Киеве из-за обстрела?
Госпожа посол ЕС в Украине Екатерина Матернова написала в фейсбуке, что также из-за вражеского обстрела получило повреждения представительство Европейского Союза в Киеве. В частности, на территории стоянки диппредставительства были повреждены машины.
"Все мои коллеги в безопасности, и мы продолжаем свою работу. Киев стоит – и Европейский Союз стоит вместе с ним", – написала дипломат.
Она также назвала последний массированный обстрел "еще одним напоминанием, что Россия намеренно нацеливает свои удары на гражданское население и пытается терроризировать его".
Оба дипломатических учреждения уже испытывали ущерб из-за атак России
В ночь на 28 августа российские дроны и ракеты повредили здание представительства Евросоюза в Киеве, а также офис Британского Совета.
Во время атаки на столицу 4 июля беспилотник попал в консульский отдел посольства Польши. В ответ польский МИД передал ноту протеста посольству России и решительно осудил удары по мирному населению Украины.
Еще один российский обстрел 10 июня повредил здание рядом с представительством ЕС в Украине. Тогда госпожа посол ЕС Катарина Матернова поблагодарила украинских защитников и спасателей, отметив, что система ПВО спасает жизни.