Какие последствия в польском посольстве после атаки?

Павел Вронский заявил, что "часть снаряда или малокалиберная ракета" упала на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробила потолок.

Ракета оказалась в кухонной комнате. Никто не пострадал,

– отметил представитель польского МИД.

Он подчеркнул, что уже состоялась предварительная оценка убытков, которые нанесла российская атака для польского посольства в Украине, и они "не большие".

По словам Вронского, этот инцидент не повлияет на работу посольства Польши. Уже в понедельник консульский отдел в Киеве будет работать в обычном режиме.

Какое еще дипучреждение пострадало в Киеве из-за обстрела?

Госпожа посол ЕС в Украине Екатерина Матернова написала в фейсбуке, что также из-за вражеского обстрела получило повреждения представительство Европейского Союза в Киеве. В частности, на территории стоянки диппредставительства были повреждены машины.

"Все мои коллеги в безопасности, и мы продолжаем свою работу. Киев стоит – и Европейский Союз стоит вместе с ним", – написала дипломат.

Она также назвала последний массированный обстрел "еще одним напоминанием, что Россия намеренно нацеливает свои удары на гражданское население и пытается терроризировать его".

Оба дипломатических учреждения уже испытывали ущерб из-за атак России