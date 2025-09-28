Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Воздушное пространство на востоке Польши было закрыто до утра.
Зачем Польша закрывала воздушное пространство?
Бесполетную зону создали ночью 28 сентября возле Люблина и Жешува. Из-за опасности попадания дронов и ракет из Украины на территорию Польши была осуществлена "незапланированная военная деятельность".
В связи с деятельностью дальней авиации России, которая осуществляет удары по территории Украины, польские и союзные самолеты начали действовать в нашем воздушном пространстве,
– сообщило польское министерство обороны.
Стоит отметить! Когда Польша закрывает воздушное пространство, то военные видят угрозу для своей территории. Чтобы избежать риска столкновения ракет и дронов с гражданскими самолетами, движение перекрывают. Также воздушное пространство закрывают, когда Польша поднимает в воздух истребители для перехвата или мониторинга ситуации, как это было 28 сентября. В общем объявление бесполетной зоны позволяет быстро реагировать, если ракета или дрон пересечет польскую границу.
Что известно о массированной атаке по Украине 28 сентября?
В Киеве очередная российская атака нанесла больше всего последствий. В городе произошли пожары и разрушения жилых домов, АЗС и Института кардиологии. Падение обломков зафиксировано по меньшей мере в шести районах. Атака унесла жизни четырех человек погибли, среди них – ребенок. Более 10 жителей были ранены.
В результате ночной атаки на Запорожье есть пострадавшие, трое из них – дети. Вражеское оружие повредило 14 многоэтажек, 9 частных домов, учебное заведение и производственные помещения.
Российские дроны нанесли разрушения во время атаки на Сумы, попав по автомобильной стоянке. Там горели грузовики, но пожар удалось быстро потушить и пострадавших нет.
Россия прошлой ночью запустила 593 ударных БПЛА и 48 ракет. Силы ПВО уничтожили 611 воздушных целей. К сожалению, пять ракет и 31 ударный БпЛА долетели до своих целей.