Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Воздушное пространство на востоке Польши было закрыто до утра.

Зачем Польша закрывала воздушное пространство?

Бесполетную зону создали ночью 28 сентября возле Люблина и Жешува. Из-за опасности попадания дронов и ракет из Украины на территорию Польши была осуществлена "незапланированная военная деятельность".

В связи с деятельностью дальней авиации России, которая осуществляет удары по территории Украины, польские и союзные самолеты начали действовать в нашем воздушном пространстве,

– сообщило польское министерство обороны.

Стоит отметить! Когда Польша закрывает воздушное пространство, то военные видят угрозу для своей территории. Чтобы избежать риска столкновения ракет и дронов с гражданскими самолетами, движение перекрывают. Также воздушное пространство закрывают, когда Польша поднимает в воздух истребители для перехвата или мониторинга ситуации, как это было 28 сентября. В общем объявление бесполетной зоны позволяет быстро реагировать, если ракета или дрон пересечет польскую границу.

Что известно о массированной атаке по Украине 28 сентября?